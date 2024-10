Homenagem do Banco do Brasil emociona fiéis que acompanham a procissão do Círio de Nazaré

O Banco do Brasil esteve mais um ano presente entre as instituições que prestam homenagens à Nossa Senhora de Nazaré, com apoio de uma estrutura montada na sede do banco, no início da avenida Presidente Vargas. Este ano, a recepção à virgem teve missa, apresentação musical e chuva de papel picado.

Como todos os anos, o Banco do Brasil se une às dezenas de instituições que programam uma bela festa ao longo do trajeto que recebe as duas principais procissões da festa nazarena, a trasladação e a procissão de domingo. Este ano, no sábado, os fiéis puderam participar de uma missa campal, embalados em seguida pela apresentação da cantora Ana Gabriela, da comunidade Shallom.

Já no domingo, dia da grande procissão, os milhares de fiéis que passaram pela frente da instituição puderam prestigiar uma festa regada a chuva de papel metalizado (100kg) e tiros de serpentina. A atração musical ficou por conta do cantor Davidon Silva, também da comunidade Shallom.

Mãe Zeneida celebra Nossa Senhora de Nazaré. (Igor Mota / O Liberal)

No entorno, os fiéis admiram a homenagem e contemplam a beleza da festa religiosa do povo paraense, como a Mãe Zeneida, que mantém uma peça de Nossa Senhora junto a ela, enquanto agradece as graças alcançadas e a proteção. A devota da Virgem de Nazaré participa todos os anos da festividade, que está intimamente ligada à religiosidade e à própria cultura do Estado do Pará.

Este ano, a imagem passou pela frente do banco por volta das 9h30 da manhã e seguiu direto para a Basílica de Nazaré, onde a procissão termina e os fiéis podem, assim, participar do tradicional almoço em família.