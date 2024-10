Círio 2024 chega à metade do percurso às 9h59

O Círio de Nazaré de número 232 chegou à metade do percurso na manhã deste domingo, 13, às 09h59, com a berlinda passando, exatamente, pelo começo da Praça da República, no bairro da Campina, em Belém. A caminhada, que começou às 7h26, em frente à Catedral Metropolitana, acaba de contabilizar 1,8 quilômetro percorrido, após cerca de 2 horas e meia de procissão.

Ao total, o percurso do Círio 2024 tem 3,600 Km, conforme informações da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) que estima, também, que a romaria terá um tempo total de 6 horas para sua conclusão. De acordo com o horário do início da romaria, a previsão de chegada na Basílica Santuário de Nazaré é, até o momento, às 13h26.

Alguns marcos da trajetória, até o momento, foram a passagem da berlinda pelo Complexo do Ver-o-Peso, às 8h16, a subida da avenida Presidente Vargas, às 9h18, e a homenagem do Banco do Brasil, já na Presidente Vargas, com uma chuva de 100 kg de papel metalizado e tiros de serpentina, às 9h34.