Guarda de Nazaré fala da importância de não cortar a corda durante a procissão

A corda do Círio de Nazaré é um dos maiores elementos da festividade, a partir do qual centenas de devotos pagam promessas e demonstram agradecimento por graças alcançadas. No entanto, um hábito perigoso é o corte precipitado da corda, podendo levar a prejuízos para os fiéis e para a procissão como um todo.

É o que explica o Guarda de Nazaré, Ricardo Rêgo, que dá detalhes sobre a importância de não cortar a corda do Círio:

"Além da corda ser um símbolo de extrema importância para todos os romeiros, aqueles que fazem parte dessa movimentação religiosa, ela também é usada para proteger os próprios fiéis que estão dentro da corda, então, cortar a corda, principalmente durante o trajeto é desnecessário".

Diante de diversos anos em que a corda foi cortada precocemente, o Guarda de Nazaré faz o apelo: "A gente pede para que todos aqueles que vão na corda, que nos ajudam, que fazem esse apoio, possam fazer a campanha junto com a Guarda de Nazaré, para não cortar a corda. Isso é muito importante para a gente, para que o Círio possa ter o andamento que a gente espera".

Um dos diretores da Festa de Nazaré, João Paulo Mendes, posicionado próximo à Catedral Metropolitana de Belém, também deu instruções aos romeiros que aguardam o atrelamento da corda, em Belém:

"Eu quero contar com cada um de vocês e fazer um pedido: não cortem a corda. Tem corda para todo mundo. Vamos chegar até a Basílica Santuário. Vamos chegar até o final. Contem conosco da Diretoria, contem com a Guarda. Um abeçoado Círio a todos".