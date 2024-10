Basa homenageia a Nossa Senhora de Nazaré com muita música e chuva de flores

O Banco da Amazônia esteve novamente entre as instituições que prestaram homenagens à Nossa Senhora de Nazaré, durante a passagem da berlinda pela avenida Presidente Vargas. A varanda da sede do banco foi totalmente ornamentada para as procissões, que este anu expuseram uma ornamentação especial, com direito a muita música e uma belíssima chuva de pétalas de rosas.

Tradicionalmente, o Basa reúne autoridades e colaboradores para prestigiar a santa, em meio a uma grande produção que reúne os mais diversos tipos de homenagens. Este ano, a novidade foi a chuva de meia toneladas de pétalas de rosas, embalada com a presença da banda Anjos de Resgate e do Coral Vozes da Amazônia, que há 22 anos participa da festa religiosa do povo paraense.

Um dos convidados da varanda do banco, Henilton Parente de Menezes, representante da secretaria de economia e fomento a cultura do Ministério da Cultura, destacou a força da religiosidade paraense em Nossa Senhora de Nazaré. "Como nordestino e acostumado a ver procissões muito grandes, para mim é inacreditável ver a dimensão do Círio e o tamanho da fé que os paraenses têm por nossa senhora. Realmente e uma emoção que eu não tinha sentido antes e não achava que fosse sentir um dia", destacou.

O presidente da instituição, Luiz Lessa, falou sobre a longa relação do Basa com a festa do povo paraense. "É muito profunda. Nestes 83 anos que o banco está aqui, ele está relacionado ao Círio. Este ano escolhemos o slogan 'O caminho da fé passa por aqui'. E realmente passa pelo banco da Amazônia. Durante o ano existe uma série de programação, uma gincana que envolve clientes e instituições para recolher donativos", explica, reforçando que as ações relacionadas ao evento começam antes das procissões.

"Oferecemos um jantar na semana para arrecadar fundos, oferecemos esse espaço, onde trazemos cerca de 250 pessoas, além de outras mil que ficam na arquibancada da frente. Isso aqui é um lugar de encontros e reencontros. O Banco da Amazônia proporciona essa condição para as pessoas se conectarem", encerra.