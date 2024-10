Fiéis pernoitam em frente à Catedral Metropolitana de Belém para o Círio 2024

Centenas de fiéis de Nossa Senhora de Nazaré passaram a noite em frente à Catedral Metropolitana de Belém, na Cidade Velha, depois da Trasladação, que ocorreu na noite de sábado, 12, em Belém. Outros, chegaram ainda de madrugada para participar do início da 232ª edição da festividade. Nem mesmo a idade e o cansaço físico são empecilhos para a demonstração de fé dos romeiros.

A aposentada Sônia Moraes, de 65 anos, chegou em frente à Catedral às 23h de sábado para aguardar o início do Círio. Ela já participa desta forma há vários anos. Segundo Sônia, foi a maneira que ela encontrou de continuar pagando sua promessa, mesmo depois de atingir certa idade. Ela agradece pela cura de câncer.

"Venho todos os anos, às 11h da noite, só saio daqui depois que Nossa Senhora passa no caminho até a Basílica. É uma promessa que eu pago há muitos anos. Eu tive dois cânceres, no útero e no ovário, perdi esses dois órgãos. De tanto eu pedir a minha cura para a mãezinha, ela me curou e eu passei para a corda, mas, com os anos, a idade veio e eu tive que parar na corda. Mas eu queria continuar a minha promessa, então eu tive a ideia de carregar uma réplica dela com um manto branco e estou eu aqui até hoje".

Idosa de 65 anos pernoita em frente à Catedral Metropolitana de Belém para o Círio 2024. (Igor Mota / O Liberal)

Ainda antes do começo da Missa que antecede a grande procissão, os presentes iniciaram a reza de um terço com o leigo da Catedral, Carlos Soares, durante a preparação espiritual dos devotos. A Imagem de Nossa Senhora de Nazaré segue exposta em um relicário num palco montado em frente à Sé.