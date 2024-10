Fiel reúne a família para doar água aos romeiros durante o Círio, em Belém

A solidariedade é uma das ações presenciadas com frequência durante o Círio de Nazaré, em Belém. Um dos gestos mais comuns neste sentido é a distribuição de água para os romeiros, muitos dos quais passam a noite e a madrugada nas ruas da Cidade Velha, aguardando o início da grande procissão do Círio, no segundo domingo de outubro. Nesta 232ª edição da festividade, não foi diferente.

O funcionário público, Agostinho Silva, de 65 anos, levou a família para exercer esse gesto de amor ao próximo, doando água em um dos pontos da procissão, próximo ao Complexo do Ver-o-Peso, em Belém. Ele explica que se trata do pagamento de uma promessa.

"É uma promessa, desde 2019, intercedendo por um membro da minha família, pelo emprego dele. No mesmo ano ele conseguiu o emprego e está até agora no emprego. Desde então eu estou pagamento minha promessa. A Nazica me ajudou muito, sempre me incentivou muito e me ajuda", diz Agostinho.