Companhia de Saneamento do Pará vai entregar 50 mil copos de água no Círio 2024

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) distribuirá 50 mil copos de água mineral em duas procissões do Círio de Nazaré: a Romaria Rodoviária, dia 11/10, e no Círio, na procissão de domingo, no dia 13/10. A água que será doada é produzida na Estação de Tratamento de Água (ETA) Bolonha, em Belém. A ação, que ocorre há cinco anos, conta com a participação de servidores voluntários da Cosanpa, que se mobilizam para garantir a doação durante as duas procissões.

De acordo com o diretor de operações da ETA, Antônio Crisóstomo, uma parte da água tratada é refinada para ser apropriada para o consumo. Após passar por processos e testes sanitários rigorosos, ocorre o envasamento. Durante todo o ano, os copos de água são distribuídos em diversos eventos na capital e no interior do estado.

"O período do Círio de Nossa Senhora de Nazaré é a nossa maior demanda de envasamento. Produzimos o máximo de água que a estação permite. Esse trabalho começou para atender a uma necessidade de contribuir com uma festa tão importante e levar nosso produto aos paraenses", relata Crisóstomo.

Na sexta-feira (11/10), a distribuição ocorrerá em frente ao edifício sede da Companhia, em São Brás, com a entrega de dez mil copos. Os outros 40 mil serão disponibilizados no domingo do Círio, em um ponto na Avenida Presidente Vargas, na esquina com a Avenida Municipalidade.

Paloma Lins, diretora de Gestão de Pessoas e Logística, setor responsável pela ação, destaca que a iniciativa se intensificou nos últimos três anos. "Para a Cosanpa, é fundamental dar um retorno social à comunidade. Trabalhamos com produção de água e contribuir com a doação dos copos, juntando nossos colaboradores, é um momento especial. Essa água passa por critérios rigorosos de produção, com várias etapas assistidas por engenheiros até o envasamento. Abrimos inscrições para nossos servidores se cadastrarem como doadores voluntários, e neste Círio, serão mais de cem participantes", detalha a gestora.

Priscila Dias, assessora da presidência da Companhia, participará pelo segundo ano como voluntária. "É muito gratificante e emocionante participar desse ato em um evento religioso tão significativo para os paraenses. Poder ajudar os romeiros a seguir com suas promessas, entregando algo tão essencial como a água, é uma missão emocionante", confirma.