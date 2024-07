Água Pará: programa social leva cadastro ao bairro do Telégrafo e dá desconto na conta de água

Mais uma ação de cadastro no programa social Água Pará, que dá desconto na conta de água para pessoas de baixa renda, será realizada neste sábado (13), em Belém. Os atendimentos serão realizados pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), entre 8h e 12h, na Passagem Nena Barreto, nº 126, entre rua Curuçá e travessa 14 de Março, no bairro Telégrafo.

VEJA MAIS

O Programa Água Pará é um benefício do governo do Estado que garante o custeio do valor referente ao consumo de até 20 mil litros de água, na conta de clientes da Cosanpa inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) como baixa renda.

Quais documentos são necessários

Para ingressar no Programa, o cliente deve ter o mesmo CPF registrado na conta de água e no CadÚnico. No dia da ação, também deverão ser apresentados originais e cópias de:

documentos pessoais, como RG e CPF;

comprovante de residência;

conta da Cosanpa;

cartão do Programa Bolsa Família ou resumo do CadÚnico.