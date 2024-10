Acolhida e fé: a história de 15 anos da Casa de Plácido

Desde 2009, a Casa de Plácido, localizada no subsolo do Centro Social de Nazaré, tem sido um ponto de apoio essencial para os romeiros que participam do Círio em Belém. Idealizada pelo padre Barnabita Silvio Jacques, a Casa nasceu da necessidade de oferecer um acolhimento mais humano e estruturado aos devotos que percorrem longas distâncias a pé, bicicleta ou de ônibus para participar da festa nazarena. Sob a coordenação de Maria da Conceição Rodrigues desde 2022, a Pastoral da Acolhida da Basílica Santuário de Nazaré busca proporcionar não apenas sustento físico, mas também conforto espiritual.

Batizada em homenagem a Plácido José de Souza, que, em 1700, encontrou a imagem de Nossa Senhora de Nazaré às margens do Igarapé Murutucu, a Casa de Plácido oferece mais do que refeições e abrigo temporário.

“Nós não somos um albergue, somos um ponto de passagem. Aqui, o romeiro encontra descanso, um banho refrescante, uma refeição e, acima de tudo, um acolhimento caloroso, fruto da devoção de centenas de voluntários”, explica Conceição.

O espaço foi inaugurado há 15 anos, quando o então reitor, padre José Ramos das Mercês, percebeu a necessidade de um local mais apropriado para receber a crescente quantidade de devotos que já eram recebidos, às portas da igreja, por membros da Pastoral da Acolhida, fundada em 2001. No Círio do ano passado, foram registradas 206 caravanas, e a expectativa é de que esse número seja superado em 2024.

Trabalho voluntário

Mais de 50 voluntários, divididos em dez equipes, são responsáveis por diferentes tarefas, desde a recepção dos romeiros até o preparo das refeições. Conceição enfatiza a importância dessa força-tarefa: “Sem eles, nada disso seria possível. Tivemos encontros de espiritualidade muito antes do Círio para que todos estejam alinhados com o tema deste ano: ‘Perseverar na oração com Maria, Mãe de Jesus’”. Além das refeições (66 mil servidas em 2023), outras atividades incluem o serviço de saúde, massagens e o emblemático lava-pés, que atende cerca de 5 mil romeiros a cada edição.

A coordenadora da Casa de Plácido afirma que o espaço está ficando pequeno por conta do crescimento do número de romeiros a cada ano (Wagner Santana / O Liberal)

Água mineral, alimentos não perecíveis, material de limpeza e curativos são alguns dos itens essenciais para o funcionamento da Casa durante o Círio. As doações começam a chegar no final de agosto, e se intensificam à medida que a procissão se aproxima. Embora abundantes, alguns itens são mais necessários que outros: “Ano passado, por exemplo, tivemos poucas doações de leite. Estamos pedindo que, este ano, as pessoas nos ajudem com leite e outros materiais para preparar mingau, como aveia e maizena”.

O desafio de acolher cada vez mais

Com o crescimento do número de romeiros a cada ano, o espaço da Casa de Plácido está ficando pequeno. “A Casa de Plácido não se trata apenas de um local de descanso, mas de um símbolo de acolhimento e fé. Aqui, as pessoas encontram a oportunidade de renovar suas forças para continuar sua jornada”, resume Conceição. A construção do Complexo Santuário de Nossa Senhora de Nazaré deverá ampliar o espaço da Casa de Plácido para a área do Coração Imaculado de Maria, que já pertenceu ao Exército Brasileiro e atualmente abriga a Pastoral da Acolhida. A ampliação, no entanto, não está prevista na primeira etapa do projeto, que deve ser executada nos próximos dois anos.

Serviço

Quem deseja contribuir com a Casa de Plácido pode levar água mineral, material de curativo, limpeza e alimentos não perecíveis para a Casa Coração Imaculado de Maria, localizada na 14 de Março, entre Gentil Bittencourt e Alameda Dom Alberto Ramos. As doações serão recebidas antes e durante todo o período da quadra nazarena, 24 horas por dia.

Além de atender os romeiros durante os dias intensos de festa, as doações que sobram são direcionadas para os projetos sociais mantidos pela Basílica Santuário ao longo do ano, que beneficiam crianças, adolescentes e idosos.