Círio 2024: saiba quem são os decoradores da berlinda e dos eventos

Os decoradores responsáveis pelos espaços e pela berlinda do Círio 2024 foram anunciados nesta segunda-feira (7) pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). Entre os selecionados estão Vando Nascimento, Paulo Morelli e Simone Cosme. Eles serão os responsáveis pela ornamentação da berlinda, do Navio Garnier Sampaio, além dos altares da Praça Santuário e da Basílica, entre outros locais. Para este ano, a decoração dos eventos será marcada por rosas, orquídeas e lírios.

Vando Nascimento

Vando Nascimento, decorador, design floral, artista plástico e escultor, assina mais uma vez a decoração mais aguardada pelos devotos, da berlinda da Trasladação e do Círio. Neste ano, ele assina a decoração novamente do altar da Praça Santuário, berlinda da Trasladação, Círio, Procissão da Festa e Romaria da Acessibilidade. Ele também assina a decoração da Casa de Plácido para a cerimônia de abertura do Círio.

Ele trabalha há 27 anos na área de eventos. Sua história com o Círio começou em 2013, quando recebeu o convite da DFN para fazer a decoração da Berlinda para a procissão de domingo. Em 2020, durante a pandemia, ele foi convidado para fazer a primeira live de decoração da berlinda do Círio. O profissional foi responsável pela decoração da berlinda em 2020, a decoração da Basílica em 2021, o Pórtico da Escadinha, berlinda da Trasladação e Círio, berlinda da Procissão da Festa e andor do Recírio em 2022 e a ornamentação do altar da Praça Santuário em 2023.

Paulo Morelli

Paulo Morelli, que participa das decorações do Círio desde 2002 e em 2021 foi responsável pela decoração da berlinda no Círio, fará a ornamentação do altar da Basílica para a abertura oficial do Círio, missa de apresentação do manto, a berlinda utilizada no Traslado para Ananindeua e Marituba e a Romaria das Crianças. Ainda, ele assinará o altar da Basílica durante toda a quinzena da festa, pois o altar permanece decorado, havendo quatro novas decorações durante o período.

Simone Cosme

Simone Cosme será a responsável pela decoração do Navio Garnier Sampaio, no Círio Fluvial, palanque do Colégio Gentil, de onde sai a Trasladação no sábado, dia 12. Além de decorar o palanque da Catedral de Belém, onde ocorre a missa do Círio, no domingo, dia 13, a Ciclo Romaria, a Romaria da Juventude e o altar da capela do Gentil para o Recírio. Djan Slaviero decora a berlinda na procissão do Traslado dos Carros, Romaria Rodoviária, Romaria dos Corredores e andor do Recírio. Marilza Ramos decora o andor do Terço da Alvorada.

Flores de decoração

Decoração do Círio de Nazaré 2024 (Foto: Ascom/DFN)

A maioria das flores vem do Ceará e de Holambra, em São Paulo. Entre essas flores estão rosas, orquídeas, lírios, crisântemos, alstroemerias, dianthus, limonium, anastasias, antúrios, cravos e pinóquios. Tanto as flores tropicais, quanto as folhagens e orquídeas, são produzidas no Pará, nas cidades de Benevides e Castanhal.

Não serão utilizadas flores desidratadas, como em 2023. As cores remetem ao cartaz deste ano, com tons mais amenos. A decoração do Pórtico da Escadinha será novamente uma plotagem adesivada, como nos anos de 2018, 2019, 2022 e 2023.