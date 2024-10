Círio 2024: Sespa realiza vacinação no Aeroporto Internacional de Belém

A oferta de vacinas está sendo intensificada durante a semana do Círio de Nazaré 2024. A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) montou um posto de vacinação no desembarque do Aeroporto Internacional de Belém para garantir a imunização das pessoas que chegam ao estado para celebrar a maior festa religiosa do mundo. A campanha acontece até o dia 11 de outubro.

Conforme a Sespa, as vacinas disponibilizadas no posto são: dT (dupla adulto: difteria e tétano), covid-19, influenza, triviral (sarampo, caxumba e rubéola) e hepatite B.

“A Sespa informa que a campanha acontece de 7 a 11 de outubro, e contará com atendimento 24 horas, garantindo que todos os que chegam à capital paraense tenham a oportunidade de se vacinar”, diz a nota.