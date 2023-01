Após Bonde do Forró fazer acusações de assédio, prefeito de Portel pede desculpa

Após trocas de acusões entre a banda Bonde do Forró e o prefeito da cidade de Portel, o gestor do município pediu desculpa aos integrantes da banda. A confusão teria começado na terça-feira (24), quando o grupo se apresentou no aniversário do município.

VEJA MAIS

Em um vídeo gravado, Paulo Ferreira conta que o assunto está encerrado e se retrata com a banda. "E até mesmo pedir desculpas aqui para os integrantes da Bonde do Forró pelo o ocorrido. Porque, na verdade, foi mal interpretado, falaram que eles tinham desligado todos os equipamentos de som e não iriam apresentar aquele maravilhoso show para aquela grande população que havia na orla da cidade de Portel. Muito obrigado, Bonde do Forró", diz o prefeito.

Entenda

O assunto repercurtiu nas redes sociais quando um vídeo do político começou a circular na internet, no qual ele afirma que a banda se recusou a subir ao palco devido a um atraso na programação. "Isso é uma palhaçada desta banda que vem lá da casa do car**** querer fazer graça aqui em Portel. Eles vão ter que voltar e cantar aqui. Senão nós vamos ter que interditar o hotel e eles não vão sair daí”, disse ele na gravação.

Logo após isso, a banda se pronunciou e acusou o gestor de assédio. "Alô galera de Portel, o prefeito mentiu para vocês! Procura o contrato, que vocês vão ver. Eu acho que ele ficou com raiva, porque quando a gente chegou em Portel, despois de ter esperado três dias para fazer o show na cidade, ele chegou lá e queria um momento com a Juliana e as dançarinas na casa dele. Convidou, insistiu, dizendo que tinha presente, e as meninas não foram, claro. Elas não foram até porque o prefeito é casado. Ele chegou lá e ficou fazendo questão. Inclusive, quero agradecer a primeira dama que foi a única que ficou a favor da banda, dizendo: ‘Te acalma, a banda tem razão, tem contrato’. E ele (o prefeito) ficou lá se alterando, será por isso que ele ficou com raiva? Prefeito, você gritou, ficou incentivou a violência em uma praça cheia de criança. Porém, a gente vai retribuir para você com música, que é o que a gente sabe fazer há 30 anos”, explicou DJ Maluco, empresário da Bonde do Forró.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)