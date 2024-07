Gracyanne Barbosa anuncia perfil em plataforma de conteúdo adulto

Após um período conturbado, marcado pela polêmica separação do cantor Belo, a musa fitness Gracyanne Barbosa, 40, parece ter retomado o prumo da carreira. Tanto que, nesta segunda-feira (22/7) ela anunciou que agora está presente em uma plataforma de conteúdo adulto. Segundo a influenciadora, fãs e internautas podem esperar muitas novidades ao longo da semana.

“Vocês me mandavam mensagem pedindo, mas eu tinha muita dúvida se queria ou não. Vocês não vão se arrepender de ter esperado esse tempo todo. Já tem um pouquinho lá e essa semana eu vou lançar coisas ainda mais calientes”, prometeu.

Gracyanne também destacou que os seguidores poderão fazer pedidos exclusivos. “Você pode me pedir um conteúdo personalizado. Sabe aquela foto, vídeo, que você sempre sonhou em me ver fazer? Posso fazer especialmente para você! Vamos elevar a temperatura!”, provocou.

Em entrevista concedida no mês de junho, Gracyanne afirmou que ela e Belo continuam se falando diariamente mesmo após o fim do casamento. “Em nenhum momento foi falta de amor, a gente se ama, eu tenho certeza que ele me ama”, disse durante participação no programa Sabadou com Virginia.

“Não posso falar por ele, mas como a gente se fala todos os dias, em nenhum momento a gente brigou de não se falar, de se bloquear, eu tenho certeza do meu amor pelo Belo, tenho certeza que ele é o amor da minha vida”, confessou a influenciadora.