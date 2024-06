Gracyanne Barbosa posa de topless na praia e fala sobre relação com Belo: 'É muito sofrimento'

Na terça-feira (25), a musa fitness Gracyanne Barbosa, de 40 anos, surpreendeu seus seguidores no Instagram ao postar uma foto ousada em que aparece topless na praia com seu corpo saradíssimo e superbronzeado à mostra. A imagem faz parte de um ensaio fotográfico para a revista Quem, onde a modelo falou sobre sua atual relação com o cantor Belo.

Recém-solteira, a modelo ainda deixou um recado na legenda para inspirar seus seguidores: "A vida não para esperando você se lamentar, ela continua. Não perca tempo, viva, siga em frente, corra atrás dos seus sonhos, busque o que te faz feliz!".

Após mais de 10 anos de casados, Belo e Gracyanne se separaram no começo deste ano, após uma suposta traição por parte da musa fitness. Em entrevista, ela falou sobre a atual relação com o cantor.

"Tenho certeza que amigos a gente vai ser sempre e mesmo que tenha sido muito ruim o que a gente passou, porque é muito sofrimento estar longe da pessoa que você ama, de certa forma isso foi bom para a gente se conhecer mais", confidenciou.

Apesar do término, a musa fitness demonstra carinho e respeito pelo ex-marido. "A gente precisa de um tempo, mas se a gente tivesse a liberdade de conversar mais, eu acredito que teríamos nos reconectado como casal e estaríamos nos reconhecendo novamente para talvez ficarmos juntos", completou, deixando em aberto a possibilidade de uma reconciliação no futuro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)