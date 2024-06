Sem Belo, Gracyanne Barbosa sensualiza com Léo Santana ao fundo

No útimo domingo (16), a musa fitness, Gracyanne Barbosa, publicou em suas redes sociais um vídeo esbanjando sensualidade em uma praia, com a legenda ‘Qual a boa do domingo’. Veja:

No vídeo, Gracyanne posa com um biquíni fio dental preto e um cinto dourado com pérolas em uma praia, ao som de “Posso Beijar Sua Boca”, música do cantor e compositor baiano Léo Santana.

Até o momento, a postagem já chegou a 140 mil curtidas e obteve mais de 1000 comentários no Instagram. A postagem levou os fãs ao delírio e fez com que ‘chovesse’ documentários a respeito do corpo da musa.

Isso é a magnitude de uma mulher linda e bela”, “Quanto mais o tempo passa, mais ela fica linda e gostosa”, “treinar para ficar com o corpo igualzinho ao seu”, “Se beleza fosse tempo, você seria eternidade”. Esses foram alguns dos comentários exaltando o corpo e a beleza de Gracyanne.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)