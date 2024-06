VÍDEO: Belo estrela campanha na Serasa para 'limpar o nome do ex'

O cantor Belo se juntou à Serasa para lançar a campanha "Limpar o Nome do Ex", no último Dia dos Namorados (12 de junho). A iniciativa, que brinca com a situação recente do próprio cantor, que se separou de Gracyanne Barbosa após 15 anos de casamento, visa conscientizar o público sobre a importância de negociar e quitar dívidas pendentes.

No vídeo da campanha, Belo assume o papel de um especialista em "acordos do coração". Ele aparece ao lado de pessoas que desejam cobrir tatuagens de relacionamentos antigos que não deram certo. "As pessoas fazem loucuras por amor, belas homenagens e belos riscos", diz o cantor, enquanto imagens de tatuagens são exibidas.

Belo ressalta que, assim como é possível apagar ou transformar uma tatuagem indesejada, também é possível limpar o nome sujo e recomeçar a vida financeira. "Dá pra entender quem fez tatuagem por alguém, mas sempre é possível reinventar", afirma o cantor, em referência à sua própria história.

A campanha traz a experiência pessoal de Belo, que já passou por situação similar no passado. Durante seu relacionamento de nove anos com a atriz Viviane Araújo, entre 1998 e 2007, o cantor fez uma tatuagem com o nome dela em seu braço. Após o término, ele precisou cobrir a tatuagem. Já Viviane, por sua vez, optou por remover o nome de Belo definitivamente.

Belo e Viviane Araújo fizeram tatuagens de casal enquanto casados. (Reprodução/Redes Sociais)

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)