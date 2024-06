Denilson afirma que nunca teve problema pessoal com Belo

Após 20 anos de uma longa batalha judicial, o cantor Belo quitou uma dívida milionária com o ex-jogador Denilson, que foi seu empresário na época do grupo musical Soweto. No dia 26 de maio, os dois chegaram a protagonizar um momento icônico de afeto no estádio do Maracanã, durante uma partida de Futebol Solidário em prol do Rio Grande do Sul.

Questionado sobre as polêmicas que envolveram essa desavença de duas décadas, Denilson abriu o jogo e afirmou que nunca teve um problema pessoal com o cantor.

"Para não ser hipócrita, se resgatarem as minhas entrevistas, nunca falei que meu problema era com o Belo, meu problema era simplesmente jurídico. Esse problema jurídico foi resolvido”, disse o ex-atleta em entrevista à Revista Quem.

Sobre a troca de abraços no Maracanã, o empresário afirmou que o gesto serviu para unir as pessoas e que tudo aconteceu de maneira natural para ambas as partes.

“Justamente para a união do povo brasileiro, para ajudar, acrescentar, dar um grãozinho de areia. Olha, como são as coisas. Foi um encontro que viralizou, mas foi muito tranquilo, não só da parte dele, mas também da minha”, explicou.