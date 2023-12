Após encerrar disputada judicial com Denílson, Belo revela possuir relação ‘maravilhosa’ com atleta

A longa batalha judicial entre o cantor Belo e o ex-jogador Denílson finalmente chegou ao fim em agosto deste ano, marcando o encerramento de anos de desentendimentos legais. Em uma reviravolta notável, Belo revelou em entrevista ao Uol Splash que, após o acordo firmado, sua relação com Denílson tornou-se "maravilhosa".

VEJA MAIS

Durante a disputa, que envolvia uma dívida de R$ 7 milhões que o cantor deveria pagar ao ex-jogador, as tensões foram evidentes. Contudo, Belo agora destaca a amizade e o respeito que compartilha com Denílson.

“O Denilson é um grande amigo. Sei que ele gosta do meu trabalho e da minha história com a música, ele fez parte do Soweto, fez parte da nossa história. E eu tenho um carinho e um respeito muito grande por ele”, afirmou ao site.

Ao abordar o episódio judicial, Belo esclareceu: "Não pode nem dizer ‘briga’, era uma desavença jurídica, que foi resolvida na justiça. Na parte emocional, a gente sempre se respeitou, até porque ele é penta e eu respeito o futebol dele também."

Surpreendendo muitos, Belo revelou que convidou Denílson para participar da turnê Soweto 30, que marca o retorno do cantor ao grupo. Com otimismo, Belo especula sobre a possível participação do ex-jogador: "Acho que em São Paulo ou no Rio, de repente, ele pode estar. Quem sabe ele possa participar tocando aquele tantanzinho dele. Pode ser uma surpresa (risos)."