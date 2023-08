Denílson põe fim em polêmica com Belo após pagodeiro pagar dívida milionária

O ex-jogador de futebol Denílson, e Belo, colocaram um ponto final em uma polêmica judicial que envolvia os dois há mais de 20 anos. Em uma publicação feita no Twitter, nesta sexta-feira (11), o atleta confirmou o fim do imbróglio e afirmou que as divergências, que antigamente “eram - e, portanto, não são mais - no campo jurídico”. O pagodeiro pagou uma dívida milionária ao ex-atacante no valor superior a R$ 7 milhões.

Na postagem, o comentarista escreveu que ele e o cantor Belo conversaram e de forma amigável chegaram a um acordo. "Como homens, adultos e profissionais que somos, era importante colocar fim a esse imbróglio que nos afastava há mais de 20 anos. Hoje, com alegria, damos por encerrado esse assunto. Muito obrigado a todos os envolvidos. Agora é olhar pra frente... ACABOU!!!", afirmou.

Entenda o caso

A batalha judicial entre Denílson e Belo começou quando o cantor quebrou o contrato após deixar a banda Soweto para seguir carreira solo. Em 2004, a causa foi ganha pelo ex-jogador de futebol, mas o cantor não efetuou o pagamento.

Belo foi condenado a pagar uma multa de R$ 388 mil, mas alegava não reconhecer o empresário como detentor dos direitos da banda, pois não recebeu qualquer pagamento vindo dele entre 1999 e 2000.