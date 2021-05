Sem calcinha? Gracyanne Barbosa compartilha treino, mas deixa escapar região íntima

A musa fitness Gracyanne Barbosa compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram onde treinava para manter o bumbum GG. No entanto, uma das cenas mostrou as curvas íntimas da modelo, que parecia estar sem calcinha.

Os seguidores não pouparam elogios à disposição e à boa forma, que já é marca registrada de Gracy.

“Eu amo essa mulher, a mais bela do mundo”, escreveu um seguidor. “Uma gata dessas”, comentou outra. “Um dia eu chego lá, minha inspiração... Amo você”, escreveu uma terceira.