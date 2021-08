Gracyanne Barbosa sensualiza de biquíni no pole dance

Gracyanne Barbosa voltou a mostrar seu talento no pole dance nesta terça-feira (17). No Instagram, a musa fitness postou vídeo praticando alguns execercícios no aparelho, apenas de biquíni, arrancando muitos suspiros.

'Que os nossos dias sejam assim: leves, alegres e cheios de desafios vencidos. Afinal, são os desafios da vida que nos impulsionam para frente e nos tornam melhores.', postou na legenda.

'Dona do PIB brasileiro', postou uma fã de Gracyanne. 'Se garante demais', elogiou outra.

