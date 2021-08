Gracyanne Barbosa mostra a habilidade que tem com o bumbum

Gracyanne Barbosa não se cansa de colocar o corpão para jogo e, quando o assunto é mostrar o gingado, ela prova que encara todos os ritmos. Como no vídeo que postou em seu Instagram neste fim de semana, ao lado do marido, o cantor Belo. Na postagem, os dois mstram a sintonia que tem na música e na vida.

Já é de conhecimento geral que Belo não apenas aprecia como incentiva a mulher a manter os cuidados com o corpo, exibido sem cerimônia nas redes sociais como cartão de visita da musa fitness. No vídeo, ele contracena com Gracyanne fazendo a marcação do funk "Bumbum Bate", de MC Pedrinho, com o auxílio de um pandeiro, enquanto ela mostra a habilidade com o bumbum, literalmente como diz a letra da música.

Na legenda do vídeo, a musa escreveu: "Não basta ser tudão tem que gravar trend e tocar tbm @belo", elogiando o marido, que ao fim da performance ganhou um beijo. A afinidade mostrada frequentemente pelos dois foi elogiada pelos seguidores: "Amo essa sintonia ❤️🔥 amor e paixão ❤️. Amor é empatia, magnetismo, sintonia... Estado de graça, de deslumbramento, é encaixe, preenchimento, entusiasmo; encaixa os opostos, preenche o vazio, entusiasma até os momentos de nostalgia", comentou uma fã.