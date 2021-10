Nua, Gracyanne Barbosa exibe corpão durante o banho

Reflexiva e sexy, Gracyanne Barbosa posou tomando banho para seu perfil no Instagram. No clique, a musa fitness aparece completamente sem roupa, cobrindo os seios apenas com a mão e escondendo a região íntima.

Na publicação, compartilhada nesta quarta-feira (29), Gracy falou sobre seguir com seus sonhos e não desanimar.

“Eu escolhi acreditar em mim, seguir, tentar e jamais desistir e vocês?”, escreveu na legenda do post. Confira: