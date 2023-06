Gracyanne Barbosa impressiona com flexibilidade ao mostrar alongamento; vídeo

Uma sessão de alongamentos de Gracyanne Barbosa deixou os fãs da musa fitness em polvorosa. Imagens divulgadas nas redes sociais, nessa segunda-feira (15), mostram que a famosa é capaz de se dobrar ao meio, literalmente.

Nos vídeos, Gracyanne mostra os alongamentos nas pernas, feitos com ajuda de uma profissional. Os cachorros da influenciadora digital também aparecem para dar um “apoio” ao treino.

Assista ao momento fitness:

Veja quem é Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa, reconhecida por sua figura escultural e talento como dançarina, tem conquistado espaço no mundo do entretenimento brasileiro. Nascida em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 20 de setembro de 1983, Gracyanne começou sua carreira artística muito cedo.

Seu primeiro contato com a dança foi aos 8 anos, quando ingressou em uma escola de balé clássico. Posteriormente, descobriu sua paixão pela dança contemporânea e passou a se dedicar intensamente a esse estilo. Com seu talento e disciplina, Gracyanne conquistou reconhecimento e logo se tornou professora de dança.

Gracyanne Barbosa (Reprodução / Instagram)

No entanto, foi na dança fitness que Gracyanne alcançou notoriedade. Com seu corpo atlético e sua energia contagiante, ela se tornou uma das principais referências do segmento. Sua dedicação aos exercícios físicos e alimentação saudável a transformaram em um ícone fitness, inspirando milhares de pessoas a cuidarem da saúde e praticarem atividades físicas.

Além da dança, Gracyanne também trilhou uma carreira de sucesso como modelo. Sua beleza exuberante e carisma a levaram a estampar capas de revistas e ser requisitada para campanhas publicitárias de renomadas marcas. Sua presença em eventos e sua influência nas redes sociais a tornaram uma personalidade conhecida em todo o país.

Gracyanne também ganhou destaque no mundo do carnaval. Foi rainha de bateria de várias escolas de samba, encantando o público com sua performance e samba no pé. Sua energia contagiante e sua presença de palco a transformaram em uma das musas mais admiradas da folia brasileira.

Gracyanne Barbosa (Reprodução / Instagram)

A vida pessoal de Gracyanne também chama atenção. Casada com o cantor Belo desde 2012, o casal é conhecido pela parceria e cumplicidade. Gracyanne é uma defensora da liberdade de expressão e empoderamento feminino, sempre se posicionando sobre temas importantes e inspirando outras mulheres a se amarem e se aceitarem como são.

A trajetória de Gracyanne Barbosa é um exemplo de superação e determinação. Com sua dedicação à dança, ao cuidado com o corpo e à busca constante por seus objetivos, ela se tornou uma personalidade de destaque no mundo artístico e uma inspiração para muitos. Seu talento, carisma e paixão pela vida são características que a transformam em uma figura admirada e respeitada no cenário nacional.