Denílson usa máscara e canta Belo em castigo de Natal do Jogo Aberto; assista

O ex-jogador Denilson Show teve que cumprir um castigo especial de Natal, no programa Jogo Aberto, da TV Band, na última segunda-feira (25). O comentarista colocou uma máscara do cantor Belo e dançou ao som dos sucessos do pagodeiro, com quem já teve desentendimentos. O castigo teve que ser cumprido após Denílson não conseguir derrubar um pino de boliche chutando uma bolinha de tênis.

VEJA MAIS

Assista abaixo:

Em agosto, Denílson anunciou um acordo com o cantor Belo para finalmente resolverem uma dívida milionária, que durava mais de 20 anos. Em 1999, ex-jogador adquiriu os direitos comerciais do grupo Soweto, em que Belo era vocalista. O artista, no entanto, deixou a banda para seguir carreira solo no ano seguinte e não pagou uma multa contratual ao atleta, que entrou na Justiça.

Os dois anunciaram o acordo em agosto de 2023. Antes de se acertarem, Denílson entendia que tinha mais de R$ 7 milhões a receber, enquanto o músico considerava pagar até R$ 4,9 milhões.