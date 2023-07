Show solidário em prol do tratamento do humorista Serginho Cunha reúne mais 25 artistas paraenses 

Mais de 25 artistas realizam um show solidário hoje, 11, às 20h no espaço Manga Jambú em homenagem ao ator e humorista Serginho Cunha. O show é solidário, com o valor do ingresso a R$25,00 e o valor arrecadado será destinado ao tratamento cardiológico do comediante. Entre as apresentações da noite estão os nomes de Nilson Chaves, Pedrinho Cavallero, Felizmunda, Geraldo Magela e a cantora Joelma Kláudia.

Serginho Cunha é ator, humorista e produtor cultural há mais de 20 anos e se divide entre as residências em Belém e no Rio de Janeiro. A ideia do show não partiu de Serginho e, sim, dos amigos artistas, pois em 2022 ele teve um acidente vascular cerebral (AVC) e este ano descobriu que está com 100% das vias coronárias esquerdas entupidas e 70% do lado direito e precisa fazer o tratamento com urgência.

"Eu estou funcionando com apenas 30%, o meu tratamento é muito caro e pela rede pública demora demais e eu tenho urgência. Então meus irmãozinhos artistas resolveram fazer esse show solidário, são mais de 25 artistas, entre músicos, cantores, humoristas, etc", começou contando... Eu vou passar por uma cirurgia de desobstrução das minhas vias, uma angioplastia. Então quando as vias estão 100% obstruídas, eu vou viver sem meu lado. Eu só tenho 30% de passagem de sangue para o meu crânio", explicou.

Serginho revelou que está muito grato e emocionado, pois reunir artistas em uma só noite, é algo muito raro, mas em prol da solidariedade isso será possível. "Os artistas meus irmãozinhos resolveram fazer um show solidário já tem um tempo. São mais de 25 artistas em um super show solidário. Vai ser uma noite muito divertida", destacou.

Entre os artistas confirmados estão Nilson Chaves, Pedrinho Cavallero, Arthur Espíndola, Mary Tupiassu, Eduardo do Norte; Mário Mouzinho, Pedrinho Callado, Messias Lira. A humorista Felizmunda, o humorista Geraldo Magela e a cantora Joelma Kláudia. Além de Bruno Benitez, Renato Torres, Firmo Cardoso, DJ Apoena Augusto; Larissa Leite, Banda do Bloco, Guto Risuenho, Almirzinho Gabriel, Markinhos Duran e Olivar Barreto.

Além das apresentações presenciais, outros artistas também decidiram participar do Rio de Janeiro e São Paulo por meio de videochamada. "É uma mescla de artistas e suas e suas linhas de trabalho. Vai ser muito divertido e eu eu tenho certeza, porque está todo mundo indo assim de coração aberto. O ingresso é popular. Alguns artistas vão participar também do Rio de Janeiro, de São Paulo. Como é um show solidário, são várias vertentes musicais e tem alguns humorista", concluiu

Para adquirir o ingresso do Show solidário em prol de Serginho Cunha é possível comprar na bilheteria do local, Manga Jambú localizada na esquina com - Almirante wandenkolk, R. Cônego Jerônimo Pimentel, nº373 - Umarizal.

Serviço

Evento: Show Solidário Serginho Cunha e mais 25 artistas

Data: 11/07, terça-feira

Hora: 20h

Local: Manga Jambú, localizada na esquina com - Almirante wandenkolk, R. Cônego Jerônimo Pimentel, nº373 - Umarizal.