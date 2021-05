Serginho Cunha vive momento de renascimento

O comediante paraense Serginho Cunha vive um momento de renascimento após ter sofrido dois AVC's ( Acidente Vascular Cerebral). O momento para o artista vem sendo de grande desafio, tanto para enfrentar lutas físicas como financeiras. Mas mesmo diante dos obstáculos, ele reforça e agradece a nova oportunidade de vida. No dia do seu aniversário, 27 de maio, o artista vai promover uma live-show para marcar o novo tempo.

Há aproximadamente 20 dias, Serginho se despiu do orgulho e usou as redes sociais para pedir ajuda e falar sobre as dificuldades de saúde e financeira que vem enfrentando. Ele está de volta a Belém e nos últimos dias começou a sentir dormências no braço e perna direita. De início, estava tratando do problema como se fosse coluna, mas até que um certo dia acordou e percebeu que estava sem os movimentos nos membros citados.

"Eu acordei e fiquei totalmente sem os movimentos. Eu moro sozinho com meus cachorros, eu tentava me levantar e não conseguia. Foi quando realmente percebi que estava precisando de ajuda", destacou o comediante.

Ele fez vários exames e foi constatado que teve dois AVC's e passou a fazer fisioterapia e uma série de tratamentos e exames. "Não senti dor de cabeça, não tenho pressão alta, a questão é que engordei 13kg no período da pandemia e isso prejudicou bastante", acrescentou.

Serginho precisou mudar os hábitos alimentares e entre outras mudanças que são importantes para sua saúde. Mas, umas das principais dificuldades que o artista vem enfrentando é a questão financeira, "assim como eu, todos da classe artística está na mesma situação, já que não podemos trabalhar", completou.

O artista estava fazendo lives diariamente como forma de arrecadar dinheiro e também manter o exercício do trabalho. "Essas lives até estavam rendendo bons frutos, mas precisei parar por causa do meu problema. Mas já estou preparando meu retorno para o dia do meu aniversário", convida o comediante.

Quem quiser participar pode contribuir com o valor de R$ 25,00 do ingresso, mas o comediante fez questão de dizer que sabe que o momento de dificuldade é grande e quem não tiver condições de pagar pode participar do mesmo jeito. Existe também a possibilidade de ajudar com qualquer quantia pelo Pix celular 21.966624243 ou email do artista (serginhocunhaproducao@gmail.com).

Campanha #voltaclubedapiada

O comediante começou a carreira artística ainda quando criança nos espetáculos da escola. Mas ele disse que o amor pelo teatro despertou quando ele ainda tinha seis anos e foi assistir a uma peça infantil, no Teatro da Paz.

"O Eloi Iglesias era o ator principal e quando eu já estava de saída ele gritou pelo meu nome. Ele era meu vizinho. Aquilo foi muito mágico pra mim. E outra coisa interessante é que quando eu comecei a atuar mesmo ele foi o meu primeiro diretor", recorda Serginho.

Serginho é idealizador do clube da piada em Belém, projeto que incentivou e revelou grandes humoristas da cidade. Passou por lá Murilo Couto, Victor Camejo e entre outros artistas que vivem da arte. De lá saíram projetos como o "Em pé na rede" e outros.

Mesmo com a vida se dividindo entre Belém e Rio de Janeiro, Serginho está com objetivo de retomar com o Clube da Piada, pois ele diz que a cena do estado é bem forte e com uma galera boa.

A ideia é retomar com o projeto no segundo semestre, caso o problema de saúde pública permita. Ele também está no aguardo de incentivos e parcerias.