Humorista Serginho Cunha leva ‘As Melhores Piadas do Mundo’ para a Casa Flow em Belém

O humorista paraense, Serginho Cunha, estreia seu novo show de humor, "As Melhores Piadas do Mundo!", na Casa Flow, em Belém, neste sábado (18), a partir das 20h. O novo espetáculo do humorista faz parte de um projeto que visa levar o humor paraense para várias regiões do Brasil, reunindo as melhores piadas da carreira do artista ao longo dos anos. O público contará ainda com uma sincronia entre humor, música e uma grande interação com a plateia.

Segundo o humorista, que se considera um pesquisador do humor no Brasil, o novo show reúne os principais materiais da sua carreira. “Eu vou fazer 60 anos agora e decidi fazer uma reciclagem de tudo o que eu já vivi através do humor, as piadas mais marcantes e engraçadas, as minhas participações nos programas televisivos e misturar isso com música e dança para o público”, explicou.

O artista garante que ainda terá a regionalidade no novo show, porém precisou adaptá-las para outras regiões do Brasil. “Sempre vou manter minhas origens, mas nem todas as piadas cabem para todas as regiões, precisamos adaptá-las. Considero um show animado e leve, imponho limites ao respeito também dentro do humor”, destacou. Serginho Cunha já teve participações especiais em programas da Globo como Altas Horas e Domingão do Faustão.

Hoje, ele se considera especialista em humor de eventos. “Tenho um show voltado ao campo corporativo, onde eu explico a importância do humor para o organismo. A base do humor é a endorfina, ela tem essa qualidade de ser a droga do prazer e principalmente, do riso. Através da risada, você oxigena o cérebro, isso melhora de forma extrema a qualidade de vida das pessoas”, detalhou.

Serginho Cunha é paraense, conhecido também como um consagrado comediante no Rio de Janeiro, com temporadas de sucesso nos teatros cariocas, convidado diversas vezes a participar de programas de TV relevantes, como o Domingão do Faustão, Programa do Jô, Altas Horas e Sem Censura.

O comediante começou a carreira artística ainda quando criança nos espetáculos da escola. Mas ele disse que o amor pelo teatro despertou quando ele ainda tinha seis anos e foi assistir a uma peça infantil, no Teatro da Paz.

Em Belém, o humorista criou a primeira casa de humor da cidade, o “Clube da Piada”, projeto que incentivou e revelou grandes humoristas da cidade. Passou por lá Murilo Couto, Victor Camejo e entre outros artistas que vivem da arte. De lá saíram projetos como o "Em pé na rede" e outros. O artista é conhecido por misturar um "show de piadas", textos de "stand-up comedy" e momentos de improvisos, marca registrada em seus shows, onde a plateia participa de tudo, sempre interagindo com o humorista.

Agende-se

Serginho Cunha apresenta “As Melhores Piadas do Mundo”

Data: 18/03

Hora: 20h

Local: Casa Flow (Avenida Conselheiro Furtado, 2956 - Guamá, Belém - PA, 66040-100)

Couver artístico: R$ 25

Mais informações: (91) 98559-6401