Serginho Cunha estreia 'As Melhores Piadas do Mundo'

O humorista paraense Serginho Cunha realiza o show “As Melhores Piadas do Mundo”, na próxima quarta-feira, 8, no Teatro Estação Gasômetro, a partir das 20h. O espetáculo da nova temporada de Serginho terá apresentação única em Belém antes do artista embarcar para realizar apresentações em cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Prestes a completar 60 anos, Serginho Cunha é considerado o tio dos humoristas da nova geração. Ele começou a fazer espetáculos de humor há cerca de 30 anos e se notabilizou pelo Clube da Piada, estabelecimento de propriedade dele que recebia jovens talentos do humor e do stand-up comedy. Entre os estreantes que passaram pelo estabelecimento estava o humorista paraense Murilo Couto, reconhecido nacionalmente. “O Murilo é um desses que me chama de tio”, revela.

Mas a trajetória de Serginho nas artes em Belém é ainda anterior, pois se remonta há cerca de 40 anos, quando atuou como diretor, dramaturgo e ator no teatro infantil. “Naquela época, eu já fazia besteirol. Já era humor, mas com formato de peça infantil. Os teatros ficavam lotados”, recorda.

Nota temporada

Para o novo espetáculo, Serginho reuniu uma sequência das melhores piadas de temas conhecidos do público, como bêbado, sogra, criança, corno e português. Os desafios da modernidade não ficaram de fora do repertório, especialmente as “fake news”, que o artista prefere chamar de “potoca”.

“Vou rever a história do humor com piadas e histórias, também canto e danço”, detalha. A comparação das piadas do passado com as da atualidade, em que muitas formas de pensar foram abolidas, também serão tema de reflexão durante o espetáculo. “As mudanças vieram para melhor”, reconhece.

Serginho busca interagir com o público durante toda a apresentação, que tem duração de cerca de 1h15. “As pessoas vão se identificando com as piadas e se espocam de rir”.

“As Melhores Piadas do Mundo” tem o apoio da Secretaria de Cultura (Secult), do governo do estado do Pará.

Viagem

A temporada no Sudeste do País tem foco no trabalho, mas também na saúde. Na estadia em São Paulo, Serginho Cunha fará exames e fisioterapia porque sofreu um acidente vascular cerebral em abril do ano passado. “Foi brusco, foi sério, mas estou bem. Os médicos disseram que eu iria me recuperar em um ano, mas foi muito mais rápido, estou bem agora. Só preciso investigar o que causou isso”, conta.

Após a apresentação desta quarta-feira, ele vai embarcar para a temporada no Rio e em São Paulo, nos quais planeja se apresentar em vários teatros e casas noturnas de várias cidades.

Agende-se:

Show de humor “As Melhores Piadas do Mundo”, de Serginho Cunha

Dia: Quarta-feira, 8

Hora: 20h

Local: teatro Estação Gasômetro

Ingressos a R$ 50 com promoção de pague 1 e leve 2

Vendas pelo pix (91) 985596401

Informações pelo WhatsApp (91) 985596401