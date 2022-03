Campeão mundial é anunciado como reforço do 'Pior Time do Mundo'; entenda

O futebol tem histórias que até Deus duvida. Não há como negar a mística que ronda as quatro linhas, sobretudo quando envolve a paixão do torcedor e as estratégias de marketing que fomentam o esporte mais popular do país. Desta vez, um novo capítulo está sendo escrito naquele que é considerado o "pior time do mundo": o Íbis/PE. Numa jogada ousada, assim como o histórico da sua nova aposta, o clube anunciou a contratação do atacante Denílson, de 44 anos, jogador multicampeão com a Seleção Brasileira.

A notícia estremeceu o meio futebolístico. Tanto o atleta quanto o clube anunciaram a parceria nesta terça-feira (22). Por meio das redes sociais, o clube anunciou que “com o Íbis nada é impossível. Ano passado, subimos para a primeira e este ano o impossível aconteceu novamente. Contratamos um Campeão do Mundo”. Rapidamente o assunto foi parar entre os mais comentados da internet.

Não tardou muito para que o próprio Denílson “Show” também anunciasse. “Agora eu posso falar” É oficial! O convite apareceu e refletindo com minha família, o pai aqui decidiu voltar ao futebol depois de 12 anos. A partir de hoje eu visto a camisa do @ibismania”. Veja:

Denílson foi jogador de destaque nos anos 2000, onde conquistou títulos expressivos como a Copa do Mundo de 2002, além de ter acumulado passagens vitoriosas por Palmeiras, São Paulo e Betis. O jogador se aposentou no ano de 2010, quando atuava pelo Kavala, da Grécia. Já o Íbis, ao longo de seus 83 anos de história, não acumula títulos no futebol profissional, embora ostente engajamento impressionante nas redes sociais, ao valer-se do título de pior time do mundo.