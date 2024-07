Cinegrafista nas Olimpíadas 2024, paraense lutou pela França e quase morreu em guerras

Durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024, muitas histórias comovem e surpreendem, não só dos atletas que estão competindo, mas também de pessoas envolvidas em todos os âmbitos do maior evento esportivo do mundo. Uma das histórias surpreendentes é do paraense Vando Oliveira, que é cinegrafista da CazéTV, emissora oficial brasileira dos Jogos de Paris 2024 no YouTube.

Vando, em entrevista para o Uol, falou um pouco mais da vida antes da carreira no audiovisual, em que chegou a ser soldado em guerras representando a França. Segundo o paraense, sua vida como soldado começou como guarda municipal em Castanhal, município do nordeste paraense, após isso ele foi para a França fazer parte da conhecida Legião Estrangeira, um batalhão conhecido como de mercenários composto por estrangeiros e franceses de dupla cidadania que escolhem abdicar da própria vida, incluindo o nome.

“Quando você chega, eles escolhem um nome que tenha a ver com o país de onde você veio. Os portugueses viram tipo João. Eu virei Rafael Outeiro, porque pesquisaram no Google e acharam o nome dessa praia lá no Norte, de onde eu vim”, disse Vando Oliveira.

“Eu era jovem, não tinha filhos, e era GMC [Guarda Civil Municipal] na minha cidade Castanhal. Quando eu servi ao Exército, as pessoas falavam da Legião Estrangeira, mas na época era difícil obter informações, só tinha o Orkut”, completou.

VEJA MAIS

A vida no exército

A escolha pelo exército francês foi para realizar o sonho de participar de uma guerra, e em 2013, após o nascimento da segunda filha, ele passou a integrar a Legião Estrangeira, conseguindo passar por todas as difíceis etapas para ser aprovado no exército.

Durante toda a carreira militar, o paraense passou por diversas dificuldades e chegou a levar um tiro durante uma operação na República Centro-Africana, e viu a morte de perto em uma troca de tiros com rebeldes na África Central.

Após o nascimento do terceiro filho, o ex-militar largou o combate e passou a trabalhar com comunicação da Legião Estrangeira. Em 2022, largou de vez o exército francês e passou a trabalhar com multimídia por conta própria, e chegou à CazéTV este ano, como freelancer, após um trabalho com a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), onde ganhou indicação da repórter Bruna Dealtry, para a emissora do YouTube, sendo parte da equipe da mesma em Paris 2024.

Carreira na Guarda Municipal

Antes de seguir para o exército na França, Vando serviu entre 2008 e 2013 na Guarda Municipal de Castanhal. Em entrevista para a Redação Integrada de O Liberal, o companheiro de equipe de Vando na GCM, Antônio Paulo Anjos Costa, que continua servindo e coordena o grupamento Patrulha Maria da Penha, contou que a conduta do paraense era excelente.

“Atuante no grupamento tático da GCM, fez diversos cursos operacionais, como: cães de guerra no exército brasileiro, paraquedista no exército brasileiro, era instrutor da Guarda Civil. Praticava artes marciais, entre outras atividades, como corridas. Dedicou-se na proteção da população de Castanhal e depois seguiu para França”, afirmou Antônio Costa.