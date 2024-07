Olimpíadas 2024: Paraense se emociona após eliminação em Paris e destaca realização; 'Gratificante'

O paraense Michael Trindade caiu na primeira rodada categoria até 51 kg do boxe nesta terça-feira (30). O boxeador perdeu para o cubano Alejandro Ciaro na decisão dos juízes. O atleta encerrou a sua participação nas Olimpíadas de Paris e mesmo sem a medalha, o sentimento é de gratidão por realizar o sonho de chagar a uma edição dos Jogos Olímpicos.

"É muito gratificante, em meio a tantas dificuldade que passei para chegar na equipe olímpica. Na equipe olímpica passei por lesões, fiquei como reserva, depois voltei a ser titular agora e em 2023 consegui me classificar [para as Olimpíadas]", declarou o paraense em meio as lagrimas após a luta em entrevista para a Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe).

O sonho olímpico do paraense Michael Trindade começou a se realizar em outubro de 2023, quando ele conquistou a medalha de prata no Pan-Americano de Santiago, no Chile, e se concretizou nesta terça-feira (30) ao ringue para enfrentar o cubando. No entanto, com a derrota, a medalha olímpica foi adiada para Los Angeles 2028.

"Eu não estou satisfeito com o resultado, porque a gente veio em busca da medalha, mas é isso, vida que segue, cabeça no lugar e vamos treinar mais forte para ficar melhor para Los Angeles", completou Michael.

Sonho de medalha olímpica foi adiada para Los Angeles (Richard Pelham/Pool via REUTERS)

Aos 22 anos, Michael também é pai do pequeno Bryan. O lutador se emocionou ao falar do filho e da família que ficaram no Brasil, na torcida por ele. "Quero dizer que eu amo muito a minha família e todos que estavam lá torcendo por mim. Obrigador por tudo, vamos seguir em frente", disse o boxeador emocionado.

Na luta, o paraense entrou confiante. Contudo, o cubano parecia mais a vontade e solto no ringue. Com isso, Alejandro conseguiu conectar os melhores golpes no início da disputa enquanto Michael tentava responder à altura.

Nos dois últimos rounds, o cubando seguiu melhor, agressivo e forte. O paraense teve bons momentos na luta, com algumas sequências de golpes, mas não foram o suficiente para derrubar o adversário. Assim, após os três assaltos, os juízes viram vitória clara de Ciaro.

Michael Trindade é natural de Marituba. Começou no boxe em um projeto social no município da Região Metropolita de Belém, e se destacou até chegar na seleção brasileira de boxe. Ele era um dos dois representantes do Pará em Paris. Além dele, apenas a ginasta Andreza Lima, que foi como reserva da equipe de ginástica, representa o estado nos Jogos.