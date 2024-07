Fotos das Olimpíadas de Paris: veja as imagens de hoje, terça-feira (30/07)

Lucas Verthein Ferreira, do Brasil, compete na prova das quartas de final do remo individual masculino nos Jogos Olímpicos de Verão em Vaires-sur-Marne, na França, nesta terça-feira, 30 de julho de 2024. (LINDSEY WASSON/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Beatriz Cunha Tavares Cardoso, do Brasil, compete na prova das quartas de final do remo individual feminino nos Jogos Olímpicos de Verão em Vaires-sur- Marne, na França, nesta terça-feira, 30 de julho de 2024. (LINDSEY WASSON/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Martine Soffiatti Grael do Brasil e Kahena Kunze do Brasil em ação. (REUTERS/Lisi Niesner)

Jorge Luis Alayo Moliner of Cuba in action against Andre Loyola Stein of Brazil. (REUTERS/Arlette Bashizi)