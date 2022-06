Tuna acerta filiação ao Comitê Brasileiro de Clubes e poderá receber recursos federais

A Tuna Luso é a mais nova filiada do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). A partir de agora, a Águia do Souza passará a integrar uma organização de várias entidades de todo o Brasil, que busca fomentar o esporte olímpico nacional. As informações foram divulgadas pela própria Lusa nesta sexta-feira (10).

De acordo com o documento que formaliza o acordo da Tuna com a CBC, o clube cruzmaltino poderá participar de todos os campeonatos brasileiros interclubes realizados pela entidade. Além disso, também estará habilitado a ser beneficiário de repasse dos recursos federais destinados à formação esportiva.

A filiação da Tuna ainda prevê outros benefícios ao clube. Entre eles está a participação dos eventos de formação, como o Seminário Nacional de Formação Esportiva e o Congresso Brasileiro de Clubes. No entanto, para aproveitar os privilégios, a Lusa precisa estar em dia com as mensalidades do CBC, que custam R$ 4,2 mil

A Tuna é conhecida no estado pelo fomento do esporte olímpico. A Águia do Souza mantém equipes fixas de vôlei, basquete, natação, remo e outras modalidades.