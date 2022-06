Jogadores da Tuna Luso são reintegrados ao elenco para disputa da Série D; saiba mais

Disposto a retomar o caminho das vitórias, o departamento de futebol da Tuna Luso tomou a decisão de repatriar jogadores que estavam afastados do clube, para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o time é o lanterna do grupo 2, com dois pontos conquistados em sete jogos. O próximo desafio da águia será neste domingo, diante do Moto Clube, a partir das 17 horas, no estádio Nhozinho Santos.

Para tanto, de acordo com o diretor de futebol Rosivaldo Souza, algumas medidas já foram tomadas, entre elas o retorno do zagueiro Lucão, do volante Kauê e do atacante Jayme. Quem também estava fora e foi reintegrado é o volante Alysson, dispensado no final de maio. Lucão, Kauê e Jayme já estão treinando com o grupo, enquanto Alysson deve finalizar as negociações e se reapresenta até hoje (3).

As baixas no elenco aconteceram durante a disputa da Série D e foram credenciadas a um desentendimento entre os atletas e a direção de futebol. Junto aos meias Lukinhas, Alexandre Santana e o centroavante Paulo Rangel, eles teriam se juntado contra o técnico atual técnico, Josué Teixeira, numa famosa 'panelinha' que teria sido desmantelada pelo treinador. A crise culminou inclusive com o afastamento do então diretor de futebol, Vinícius Pacheco.

A expectativa é que Lucão, Kauê e Jayme possam entrar em campo neste domingo. Já Alysson ainda deve passar por um período de readaptação, com retorno previsto para uma semana. Até lá, o time espera sair da situação incômoda na qual o time se encontra, sem nenhuma vitória em sete partidas.