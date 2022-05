Mais dois atletas deixam a Tuna; meia ex-Remo se diz acusado de planejar a queda do técnico

Os meias Lukinhas, ex-Remo, e Alysson Barros foram desligados da Tuna, assim como já havia sido antecipado pela equipe de esportes de O Liberal. Pelas redes sociais, Lukinhas afirmou ter saído sob acusações de fazer parte de um plano para derrubar o técnico Josué Teixeira e se defendeu.

"Fui desligado da Tuna Luso por argumentos sem cabimentos. [...] dizem que eu fazia parte de um grupo de jogadores que planejavam a queda do treinador. Quem já trabalhou comigo sabe do meu caráter. Sou um homem, pai de família, que precisa do futebol para levar o pão. Não é do meu conhecimento o tal grupo de jogadores", declarou o jogador.

Nos últimos dias, o clima negativo na Tuna, que tem apenas dois pontos em seis rodadas na Série D, foi exposto. Além da não renovação com o artilheiro Paulo Rangel - que criticou o diretor de futebol, Rosivaldo Souza -, a saída de alguns de jogadores e a entrega do cargo de executivo, por parte de Vinícius Pacheco, deixou nítido que há um racha no grupo.

"Estamos sendo julgados sem provas, porque é muito fácil falar e não ter como provar. Sou reconhecido hoje por rendimentos e não por tumultuar vestiário, como estão falando. Sei da minha índolo e quão profissional eu sou. Tenho sonhos e nada e ninguém irá destruí-los", finalizou Lukinhas.

Posicionamento

A reportagem procurou a Tuna Luso na manhã desta quarta-feira (25), para falar sobre as acusações de Lukinhas. Em contato com O Liberal, Rosivaldo Silva afirmou que não existem tais acusações e explicou que a saída de Lukinhas, assim como dos outros desligados, ocorreu por opção técnica:

"Eu não sei de onde ele está tirando isso aí. Não tem nada oficial do clube sobre isso, eu pelo menos desconheço. Isso não existe. Segundo, o desligamento é opção técnica, não tem outra [justificativa]. Assim como os outros que não tiveram o contrato renovado. O clube está passando por uma reestruturação e essas pessoas não se encaixam no cenário atual. O resto é falácia", disse Rosilvado.