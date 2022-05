Em crise, Tuna Luso dispensa atletas e membros da comissão técnica; saiba mais

Depois de sofrer a quarta derrota na Série D do Campeonato Brasileiro, a situação nos bastidores da Tuna Luso parece estar cada vez mais insustentável. Com o time em crise e a direção pressionada, aos poucos o futebol luso, que dava bons sinais de recuperação, volta a padecer em meio à desconfiança do torcedor e de integrantes da própria direção do clube.

Desta vez, a derrota por 2 a 0 para o Pacajus deixou o time em situação complicada. Com apenas dois pontos, a Tuna é a lanterna do grupo 2, com dois pontos conquistados em seis jogos. Além do mais, o time não conta com a presença do principal goleador, o atacante Paulo Rangel, que teve seu contrato encerrado na última sexta e não foi procurado para renovação.

SAIBA MAIS



Por consequência disso, o que não andava bom pode ter ficado ainda pior, depois que cinco jogadores foram dispensados, enquanto outros dois não renovaram e houve a dispensa do preparador físico Neto Miranda e do fisioterapeuta João Paulo. A informação extraoficial dá conta de que os seguintes atletas devem deixar o clube:

Zagueiros: Lucão

Meias: Lukinha, Kauê e Alysson

Atacante: Jayme

Além de perder o atacante Paulo Rangel, quem também deve deixar o time por não renovação é Romário. Ao todo, entre jogadores dispensados, não renovados e membros da comissão técnico, nove profissionais teriam sido dispensados. A reportagem tentou contato com o departamento de futebol do clube, mas não obteve resposta até o momento.