Tuna prorroga contrato com quatro jogadores para o restante do Brasileirão Série D

A Tuna Luso Brasileira estava com quatro jogadores encerrando o contrato nesta semana, mas a diretoria da Águia Guerreira tratou de renovar com os atletas. Os nomes dos jogadores Alysson que é zagueiro, os laterais Michel e Léo Rosa e do atacante Araújo, foram publicados no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) na última quinta-feira (19) e poderão jogar o restante do Campeonato Brasileiro da Série D pela equipe paraense.

VEJA MAIS

A diretoria da Lusa buscava junto à comissão técnica, saber das situações dos jogadores Michel e Araújo, que estão no clube desde o início da temporada. Alysson, Léo Rosas, Michel e Araújo já atuaram pela equipe paraense nesta Série D

O clube cruzmaltino vive um momento conturbado na competição nacional, que resultou na troca de treinador, saindo o jovem Emerson Almeida, que comandou o clube no Campeonato Paraense e início da Série D, chegando o experiente Josué Teixeira, com passagens pelo Remo e Caeté.

Neste período a Águia do Souza dispensou três jogadores, iniciou a negociação com o atleta Paulo Rangel, pela sua permanência na equipe, jogador que foi importante para a Lusa nas últimas temporadas.