Tuna dispensa três jogadores e tenta enxugar folha para ficar com atacante Paulo Rangel

Disposta a redesenhar sua trajetória na Série D deste ano, a Tuna Luso tem se movimentado nos bastidores para resolver a situação de alguns atletas de seu interesse, bem como a liberação de outros que já não estão mais nos planos da comissão técnica. A principal preocupação, no entanto, gira em torno da renovação de contrato do atacante Paulo Rangel, maior goleador do time e artilheiro do Parazão.

O time dirigido pelo técnico Josué Teixeira passa por um processo de reformulação, que, segundo o departamento de futebol, deve enxugar o elenco para dar mais condições aos que lutam para tirar o time da lanterna do grupo 2 da Série D, com apenas dois pontos em cinco partidas disputadas.

A Tuna Luso entra em campo nesta sexta-feira (20), a partir das 20 horas, no estádio Ronaldão, no Ceará, contra a equipe do Pacajus.

VEJA MAIS

Sabe-se de antemão que três atletas serão liberados, conforme conversa com o diretor do clube, Vinícius Pacheco. “O zagueiro João Carlos e o atacante Breno serão emprestados para outros clubes. O único que já foi liberado e encerrou contrato com o clube foi o meia Neto Ribeiro”, confirma. Além desses, o zagueiro Romário e o meia Alexandre Santana devem resolver a situação até o final da semana, quando expiram os contratos.

A decisão de enxugar os custos se deve pelo simples fato de que o time tem tido dificuldades para manter o elenco e os custos da competição, fato que pôs em risco a permanência do principal atleta do time, o atacante Paulo Rangel, que aguarda a direção do clube para negociar sua permanência. “No caso do Paulo Rangel, faltam detalhes financeiros para chegar num acordo e ele renovar. Isso ainda está num impasse. Esperamos resolver até o final do dia de hoje”, disse.