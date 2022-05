No confronto paraense, Castanhal x Tuna ficam no empate pela Série D

Neste sábado (14), no Estádio Diogão, na cidade de Bragança (PA), Castanhal x Tuna Luso Brasileira, realizaram o encontro dos paraenses pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Japiim da Estrada e Águia do Souza ficaram no empate sem gols e a equipe da capital segue sem vencer na competição nacional.

No retorno do técnico Josué Teixeira a cidade de Bragança (PA), onde comandou o Caeté durante a disputa do Campeonato Paraense, a Lusa somou um ponto, mas segue sem saber o que é vitória na Série D, além continuar amargando a lanterna do grupo, agora com dois pontos conquistados.

Já o Castanhal, que veio de uma vitória fora de casa, não conseguiu manter o mesmo ímpeto do jogo passado, contra o 4 de Julho-PI e não pôde contar com o técnico Robson Melo, que está no Rio de Janeiro, realizando um curso na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com o ponto somado o Japiim chegou aos oito pontos e segue na terceira posição, dentro do G4.

O próximo jogo do Castanhal será no domingo (22), às 15h, em Bragança (PA), contra o Juventude Samas-MA. Já a Tuna sai para jogar contra o Pacajus-CE, na sexta-feira (20), às 20h, no Estádio Ronaldão, no Ceará (CE).