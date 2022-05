Em recuperação, Lukinhas deve retornar às atividades em campo na Tuna esta semana

Após sofrer uma entorse no tornozelo direito durante um treino antes da partida entre Tuna e Fluminense-PI, o meia Lukinhas deve retomar às atividades com o grupo esta semana. A equipe médica do clube disse que o jogador realizou os últimos testes na fisioterapia.

“O atleta está se sentindo bem, sem dor e sem limitações. Amanhã dará sequência na transição com a preparação física. A expectativa é que [Lukinhas] retorne ao grupo está semana“, declarou o fisioterapeuta da Tuna, João Paulo Souza

Lukinhas foi anunciado pela Tuna em abril, como um dos reforços para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Até o momento, o jogador fez três partidas e marcou um gol pela equipe. A entorse no tornozelo tirou o meia da partida contra o Fluminense-PI.

Esta é a segunda passagem de Lukinhas pela Águia do Souza. Em 2020 e 2021, o atleta foi uma das peças importantes na conquista da Série B do Estadual e o vice-campeonato do Parazão.

Ainda não está claro se o jogador estará recuperado para o próximo jogo da Tuna, que será contra o Castanhal, ex-clube do meia. A partida ocorre no próximo sábado (14), às 15h30, no Diogão.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)