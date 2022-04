Série D: Tuna Luso volta às competições nacionais após 15 anos; relembre

A Tuna Luso Brasileira estreia na Série D do Campeonato Brasileiro no próximo dia 17, quando enfrenta o Tocantinópolis, no estádio Ribeirão. Será o retorno do time às edições do Brasileirão após 15 anos de ausência.

A última vez que a Águia Guerreira entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro foi no distante ano de 2007. Na ocasião, o time, então comandado pelo técnico Carlos Lucena, chegou até a terceira fase da competição, encerrando na 14ª posição, com seis vitórias, cinco empates e sete derrotas.

Apesar de não ter atingido as fases finais, a Tuna Luso destacou-se na competição por ter um dos artilheiros, o atacante Cléo, autor de 12 gols na competição. Na época, a Tuna contava com nomes bem conhecidos do futebol paraense, como o lateral-direito Marquinho Belém e o meia Márcio Belém.

O time viveu bons momentos nas primeiras fases da competição. Logo na primeira fase o time classificou na vice-liderança, atrás do Nacional-AM. Na etapa seguinte, o time paraense também passou em segundo, atrás do Rio Branco, mas caiu na terceira, ao terminar a sequência de jogos na lanterna, atrás de Barras-PI, Nacional-BA e Coruripe-AL.

A incursão tunante na Série C foi alcançada graças à campanha no estadual, onde conseguiu o título do primeiro turno e perdeu a final para o Clube do Remo. Na mesma edição, o outro representante paraense foi o Ananindeua, que encerrou a Série C na 20ª posição, enquanto o Paysandu amargou a 62ª posição, com apenas um ponto marcado em seis jogos.