Parazão: mesmo com derrota, zagueiro do Águia afirma que a equipe conquistou o principal objetivo

Apesar da vantagem de um gol que conquistou na primeira partida, o Águia de Marabá não conseguiu parar a Tuna e acabou perdendo a disputa do terceiro lugar do Parazão nesta quarta-feira (6), no Estádio do Souza. Mesmo com o gosto amargo da derrota e o quarto lugar, o zagueiro Admilton afirmou que o principal objetivo da equipe foi alcançado.

“Infelizmente não era o que a gente gostaria, perdemos, mas temos que parabenizar a Tuna, que é uma grande equipe. Demos mole em casa, abrimos 3 a 0 e deixamos eles fazerem dois. [Mas] o objetivo maior do campeonato foi conquistado, que é a Série D. Então, tenho que parabenizar a minha equipe, comissão técnica. A gente sai triste mas com o sentimento de dever cumprido. [Há muito tempo] o Águia não disputava um campeonato nacional”, ressaltou o jogador em entrevista a TV Cultura.

Admilton também falou sobre a atual fase na carreira e o retorno ao futebol paraense. Depois de cerca de 10 anos jogando fora do estado, o zagueiro retornou ao para defender o Águia.

"Depois de sair do Paysandu, eu fiquei fora de Belém 10 anos. Recebi o convite de vir aqui para o Águia, aceitei e acho que consegui fazer um bom trabalho. Estou muito feliz por estar bem ainda, podendo ajudar e jogar em alto nível”, finalizou Admilton, que marcou o segundo de pênalti do Águia de Marabá.

O Azulão, além de conquistar vaga na Série D do Brasileirão, também ganhou R$ 53 mil de bônus. Mas, já encerrou os trabalhos em 2022.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)