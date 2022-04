Parazão: melhor em campo contra o Águia, goleiro da Tuna revela ter atuado com lesão na coxa

O término do Campeonato Paraense foi muito positivo para Victor Lube, da Tuna. O goleiro de 28 anos é um dos destaques da temporada Cruz-Maltina, com defesas plásticas tanto no estadual quanto no jogo contra o Ceará, pela Copa do Brasil, perdido por 2 a 0. Na manhã desta quarta-feira, jogando no Souza, Lube fez intervenções importantes durante a vitória por 3 a 2 sobre o Águia de Marabá e defendeu duas cobranças de pênaltis, que garantiram aos tunantes a 3ª colocação do Parazão. Ele foi eleito o melhor em campo.

Ao fim da disputa de terceiro lugar, Victor Lube demonstrou alívio e felicidade pelo resultado conquistado. E, fora a necessidade de junto aos companheiros de time ter que reverter a derrota por 3 a 2 no jogo de ida, o goleiro revelou ter superado um problema físico.

"Queria dedicar, primeiramente, esse troféu [de melhor em campo] ao fisioterapeuta e ao médico da Tuna. Estou jogando com uma lesão no músculo posterior da coxa. Eles foram fundamentais na minha recuperação, o João e o treinador de goleiros Lubrax. Dedicar este troféu também à minha família e à minha namorada, que estão sempre comigo. E aos meus companheiros, pela entrega no segundo tempo, que fizemos muito bem ou não seria possível esse troféu", declarou o camisa 1 tunante em entrevista à TV Cultura.

Natural de Belo Horizonte (MG), Lube está em sua primeira experiência como jogador no Norte do país. Até então só havia vestido camisas de clubes de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Maranhão. Eleito mais de uma vez o melhor em campo no Parazão, ele já é especulado em outros clubes, mas revelou, até o momento, estar concentrado na temporada Cruz-Maltina.

"Meu foco agora é na Tuna. Não chegou nada [de propostas] a mim diretamente. Então foco na Série D. Temos alguns dias para treinar e recuperar a todos que estão lesionados e cansados para começar forte a Série D", resumiu Victor Lube.

Goleiro Victor Lube foi muito celebrado pelos torcedores na Tuna ao final do jogo (Thiago Gomes/O Liberal)

A Tuna Luso está no Grupo A2 da Quarta Divisão, assim como o outro representante paraense no Brasileiro, o Castanhal. A estreia da Águia Guerreira será fora de casa contra o Tocantinópolis-TO, duelo previsto para o final de semana dos dias 16 e 17 de abril. Data e horário do jogo ainda serão confirmados pela CBF.