Tuna vence o Águia nos pênaltis e garante o terceiro lugar do Parazão 2022; vídeo

A Tuna Luso é a terceira colocada do Campeonato Paraense. A equipe venceu o Águia de Marabá por 4 a 2 nas cobranças de pênaltis na manhã desta quarta-feira (6). A partida foi realizada no Estádio Francisco Vasques, o Souza, em Belém. Ainda no tempo regulamentar os tunantes devolveram o placar de 3 a 2 do primeiro jogo e levaram a disputa para as penalidades máximas, quando garantiram a vitória com grande atuação do goleiro Victor Lube.

Assim, com o resultado, A Tuna garante boas verbas, principalmente, para a próxima temporada. A terceira colocação do Parazão confirma o time de Belém na primeira fase da Copa do Brasil de 2023, com cota aproximada de R$ 600 mil para o orçamento do ano que vem. Além de, de imediato, premiação de R$ 106 mil da Federação Paraense de Futebol pela colocação no estadual. Os tunantes também vão disputar a Série D do Brasileiro na próxima temporada.

Já o Águia de Marabá fica com a 4ª colocação e leva R$ 53 mil de bônus da meritocracia do campeonato e, também, confirma participação na Quarta Divisão nacional de 2023. Porém, para o restante de 2022, a equipe do interior dá por encerrada a temporada.

O jogo

Quem começou melhor a partida foi o Águia de Marabá. O time visitante pressionou a Tuna durante os primeiros minutos e criou várias chances de abrir o placar. Flamel era o principal articulador de jogadas, participante ativamente da criação e também "pisando" na área para finalizar. Até os 14 minutos praticamente só deu Azulão.

A Tuna começou a reagir depois dos 15. Jayme, após cruzamento na área, quase marcou de bicicleta, mas Zé Carlos defendeu. No lance seguinte Kauê tentou de fora da área, e a bola passou raspando. Mas, aos 21, ele acertou o alvo aproveitando bom cruzamento de Giovani. O camisa 10 cabeceou bem e tirou do goleiro: 1 a 0.

Virada

A comemoração durou pouco. O Águia conseguiu ficar à frente do placar em menos de dez minutos: primeiro Flamel acertou o canto de Victor Lube e, aos 28, Elivelton aproveitou erro de Fidélis, roubou a bola na área adversária a tirou do goleiro tunante: 2 a 1.

O placar agregado marcava 5 a 3 para o Azulão, que se sentiu praticamente garantido na Copa do Brasil de 2023. Adauto quase ampliou a vantagem aos 38, mas a falta cobrada acertou o travessão.

Reação fulminante

O segundo tempo começou com a Tuna partindo para cima em busca de uma improvável virada. O Águia era apenas reativo: permanecia postado do campo de defesa, aguardando erros do time marabaense para encaixar contra-ataques. Mas a pressão tunante foi crescendo.

Jayme marcou o segundo da Tuna aos 25, após boa jogada individual de Alexandre Santana, que deixou o atacante em boas condições de finalizar na área: 2 a 2. Pouco depois, Flamel sentiu, teve que ser substituído e, assim, o Azulão perdeu de vez o ímpeto ofensivo. O Cruz-Maltino passou a dominar as ações do jogo.

A pressão foi tamanha que Pulga, mesmo pequeno, conseguiu a virada aos 36: 3 a 2, e tudo igual no placar agregado. Alysson foi expulso na reta final e, mesmo com um homem a menos em campo e Kauê tendo que jogar lesionado, já que Emerson Almeida já havia feito as cinco mudanças, a Tuna seguiu sem levar sustos.

Pênaltis

A decisão acabou definida na marca do cal. A estrela do goleiro Victor Lube brilhou mais uma vez: o camisa 1 tunante defendeu as cobranças de Ramon e Elivelton. Neto Ribeiro errou para a Tuna. No fim, vitória Lusa por 4 a 2 nos pênaltis.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Paraense - disputa pelo 3º lugar (volta)

Tuna Luso 3 (4) x 2 (2) Águia de Marabá

Local: Estádio Francisco Vasques (Souza)

Horário: 9h30

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva

Assistentes: Rafael Ferreira Vieira e Helcio Araújo Neves

Cartões amarelos: Alysson e Kauê (TUN); João Pabllo e Elivelton (AGU)

Cartão vermelho: Alysson (TUN)

Gols: Kauê (21/1T), Jayme (25/2T) e Pulga (36/2T) [TUN]; Flamel (23/1T) e Elivelton (28/1T) [AGU].

TUNA LUSO: Victor Lube; Léo Rosa, Charles (Neto Ribeiro), João Carlos, Giovani (Lucas Cunha); Alysson, Kaique (Alexandre), Kauê; Jayme, Luan (Pulga) e Fidélis (Araújo). Técnico: Emerson Almeida.

ÁGUIA DE MARABÁ: Zé Carlos; Levy, João Pabllo (Da Silva), Adimilton, Elivelton; Danilo, Flamel (Wendel), Adauto, Balão Marabá (Gury); Luam Parede (Gabriel) e Pablo (Ramon). Técnico: Wando Costa.