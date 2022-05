Tuna é goleada pelo 4 de Julho e segura a lanterna do grupo 2 da Série D do Brasileirão

A Tuna segue sem vencer e somar pontos no Campeonato Brasileiro da Série D. A Lusa foi goleada por 3 a 0 pelo 4 de Julho-PI, na tarde este sábado (30), na Arena Ytacoatiara, na cidade de Piripiri (PI) e segura a lanterna da competição nacional. A equipe paraense que retorna ao Brasileirão após 14 anos, vive um drama no torneio.

O 4 de Julho não tomou conhecimento da Águia Guerreira e nem do técnico Josué Teixeira, que fez a sua estreia ao comando da Tuna, após a saída de Emerson Almeida. Os gols da equipe piauiense foram marcados todos no segundo tempo. Jânio Daniel aos quatro minutos, Caio Cezar aos nove e Jânio Daniel novamente aos 48, fecharam o marcador a favor do time piauiense.

Essa foi a primeira vitória do 4 de Julho na competição nacional, que agora soma quatro pontos no Grupo 2. A Tuna perdeu as três partidas disputadas e segue zerada, sem pontos. O próximo jogo do 4 de Julho na Série D será no domingo (8), em casa contra o Castanhal, já a Lusa recebe o líder do grupo, o Fluminense-PI, no sábado (7), às 15h, no Estádio Francisco Vasques, em Belém.