Após dispensas de jogadores e membros da comissão, executivo de futebol da Tuna entrega o cargo

A Tuna vive um momento conturbado e o clima na Lusa é de “fim de festa”. Cinco jogadores deixaram o clube nesta segunda-feira (23), além das saídas do fisioterapeuta e do preparador físico. Nesta tarde, mais uma saída, o executivo de futebol, Vinícius Pacheco, entregou o cargo na Vila Olímpica.

A informação foi confirmada pelo próprio Pacheco, em um breve contato. Sem dar detalhes, falou que entregou o cargo e que em breve irá fazer um pronunciamento sobre a situação. A Tuna é a lanterna do grupo 2 da Série D com apenas dois pontos em seis jogos disputados. No próximo sábado (28), recebe o Moto Club-MA, no Souza, às 15h, pela sétima rodada da Quarta Divisão