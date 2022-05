Ex-Paysandu, Paulo Rangel se despede da Tuna Luso e solta farpas nas redes sociais

Chegou ao fim oficialmente a passagem do centroavante Paulo Rangel na Tuna Luso. Pelo Instagram, PR9 se despediu do clube, após as negociações pela renovação de contrato fracassarem. Pela Águia Guerreira, Rangel conquistou o título da Segundinha e o acesso à elite do Parazão, duas vagas na Série D e duas também na Copa do Brasil.

Na despedida, Paulo Rangel, que já havia criticado o trabalho do diretor de futebol da Tuna, Rosivaldo Silva, na última terça-feira (24), deixou algumas farpas também:

"É com sentimento de tristeza e ao mesmo tempo gratidão que venho aqui hoje me despedir desse grandioso clube que aprendi a amar. Foram pouco mais de três anos de 'panelinhas' vitoriosas", disse. "Obrigado Vinícius [que entregou o cargo de executivo da Tuna] e Eder Pisco [diretor de futebol] por sempre acreditarem no meu trabalho. [...] juntos formamos essa família vitoriosa, que alguns agora resolveram intitular de 'panela'", completou Rangel.

Com a camisa da Tuna, Rangel marcou 21 gols em 39 jogos. O jogador foi o artilheiro do Parazão em 2021 e em 2022 pelo clube.