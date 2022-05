Atacante Paulo Rangel contesta trabalho de diretor de futebol e diz: 'Está afundando a Tuna'

O atacante Paulo Rangel teve seu contrato encerrado com a Tuna na última semana e não renovou. O jogador conversou com a equipe de O Liberal e afirmou que existiu uma promessa de aumento salarial, mas que não foi cumprida pela Lusa e questionou a administração do diretor de futebol cruzmaltino, Rosivaldo Silva.

Aos 37 anos e artilheiro do Parazão por dois anos seguidos vestindo a camisa da Tuna, o atacante paraense Paulo Rangel abriu o jogo sobre a sua não permanência na Águia Guerreira para o restante da Série C do Brasileirão. O jogador questionou o trabalho de Rosivaldo Souza à frente do futebol tunante e afirmou que tinha a promessa de aumento salarial.

“Dublê [de diretor] na verdade. Tá afundando a Tuna”, disse sobre Rosivaldo Souza.

O atacante contou sobre a situação da não renovação e sem revelar valores, disse aguardar receber da Tuna para falar mais sobre a situação na Vila Olímpica.

“Tem pessoas lá dentro que sabem [do aumento salarial]. Eu não sou louco de cobrar algo que não me prometeram. Ainda não recebi propostas e agora é esperar o que tenho para receber e vou dar uma entrevista falando tudo. A imprensa vai saber o que rola de verdade lá dentro”, falou.

Rosivaldo Silva informou que contrato de Rangel terminou e que ninguém na Tuna tinha prometido aumento salarial ao jogador.

“Ele alegou ter uma promessa de aumento salarial, mas isso não partiu da Tuna. Algum colaborador deve ter prometido isso a ele, não a Tuna. Ele não aceitou permanecer com a mesma base salarial e achou melhor não ficar”, disse o diretor da Lusa em entrevista ao O Liberal na tarde de segunda-feira (23).

Paulo Rangel atuou em 2020 na Tuna, na disputa da Segundinha, onde conquistou o título da competição e o acesso para elite do futebol paraense. Em 2021 foi artilheiro da Lusa no Parazão com nove gols, ficando com vice do Parazão. Na atual temporada Rangel fez 19 jogos e balançou as redes nove vezes, ele foi o artilheiro mais uma vez do estadual e a Águia ficou na terceira colocação.