Crise na Tuna: na busca por reforços, diretor garante permanência de Josué Teixeira

Dois empates, cinco derrotas, sendo dois reveses consecutivos. Este é o desempenho da Tuna Luso na Série D do Campeonato Brasileiro. Lanterna do grupo A2, com dois pontos em sete rodadas, a Águia Guerreira vive uma crise interna e busca ter êxito na reformulação do elenco.

A equipe de O Liberal conversou com o diretor de futebol da Lusa, Rosivaldo Cabral. Se jogadores importantes, como o centroavante Paulo Rangel e o meia Lukinhas, deixaram a Tuna, é natural que reforços cheguem ao Souza. Rosivaldo confirmou que o clube está em busca de jogadores, mas ainda não há nada certo:

"Estamos vendo mais alguns nomes para que possamos reforçar ainda mais a equipe. Ainda não está totalmente certo, mas no momento que estiver concretizados informaremos", disse o dirigente, que afirmou que a prioridade é um 'meia'.

Permanência

Além do tema contratações, Rosivaldo também confirmou que o clube tem a intenção de permanecer com o técnico Josué Teixeira. Com dois empates e três derrotas desde a estreia, o treinador chegou já com o torneio em andamento, após a demissão de Emerson Almeida:

"A Tuna realmente está em um processo de reformulação, não só na equipe, mas na forma de trabalho também. A diretoria acredita e confia no trabalho do professor Josué. Portanto, estamos dando total apoio para que ele desenvolva seu trabalho da melhor forma. Entendemos que precisa de um tempo para que os resultados apareçam", concluiu.

Pela Série D, a Tuna volta a campo no domingo (5), às 17h, contra o Moto Club, fora de casa, no Estádio Nhozinho Santos. O duelo é válido pelo início do returno da primeira fase.